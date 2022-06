Marco Polo di Rimini vince gara nazionale: è il migliore Istituto tecnico per il Turismo

Attualità

Rimini

| 09:47 - 10 Giugno 2022

Alice Torsani.

Il Marco Polo di Rimini vince la Gara Nazionale degli Istituti Tecnici. La scuola è stata rappresentata dalla studentessa Alice Torsani della classe IV G. Nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze ogni anno si disputano le Gare Nazionali degli Istituti Tecnici indette dal MIUR con circolare ministeriale del 30 novembre 2021, una opportunità per coinvolgere gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità, per approfondire la preparazione individuale e per confrontarsi con altre realtà scolastiche nazionali.



Nei giorni 6, 7, 8 aprile, presso l’Istituto Tecnico Economico - Tecnologico Arturo Martini di Castelfranco Veneto si è svolta la Gara Nazionale degli Istituti Tecnici per il Turismo.

L’alunna riminese si è classificata al primo posto con un punteggio di 95/100.



La partecipazione alla gara è stata un importante momento di socializzazione e confronto fra alunni e docenti provenienti da 30 scuole di tutto il territorio nazionale.

Nella prima giornata si è svolta una prova di Discipline Turistiche e Aziendali e di Diritto; nella seconda giornata una prova di Arte e Territorio, Geografia, Lingua Inglese e una seconda lingua comunitaria a scelta del candidato.



Ad Alice le congratulazioni della scuola per la vittoria ed i migliori auguri per un felice prosieguo della sua carriera scolastica.