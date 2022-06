Lutto a San Marino, addio all’ex Capitano Reggente Romeo Morri

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:56 - 10 Giugno 2022

Romeo Morri, ex capitano reggente deceduto a 70 anni dopo una grave malattia.

Repubblica di San Marino in lutto per la scomparsa dell'ex Capitano Reggente Romeo Morri, scomparso mercoledì a 70 anni dopo un malattia. Laureato in Farmacia, aveva ricoperto diversi ruoli politici in Repubblica, diventando un punto di riferimento anche culturale per sammarinesi e non. Fu Capitano Reggente tra il primo ottobre 1992 e il primo aprile 1993. Era anche Ufficiale e Commendatore della Repubblica italiana. Ha scritto due libri, "La dogana" nel 1998, e "Cume' chi i dis? Soprannomi nella piccola Repubblica di San Marino". Cordoglio unanime da parte di politici e rappresentanti sammarinesi e non. Questa sera, venerdì 10 giugno, alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Dogana alle 2045 veglia di preghiera. Sabato alle 14.30 i funerali.