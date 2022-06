Cronaca

Savignano sul rubicone

| 08:32 - 10 Giugno 2022

Incidente verso mezzanotte, 10 giugno 2022, in Viale della Resistenza a Savignano sul Rubicone. In base alle informazioni sono tre i veicoli coinvolti, due dei quali ribaltati. All’interno di questi due persone sono rimaste incastrate ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli e consegnarli poi al 118. I feriti sono stati poi trasferiti all'ospedale di Cesena, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Savignano.