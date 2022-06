Basket, Angels eliminati alle Finali Nazionali U19: ko con la Don Bosco Livorno (91-69)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:59 - 10 Giugno 2022

Nel match decisivo per il passaggio ai quarti di finale nelle Finali Nazionali, l'Under 19 degli Angels è stata sconfitta in maniera netta dalla Don Bosco Livorno per 91-69. Un risultato comunque storico per la società e tutto il movimento provinciale: la squadra di Massimo Bernardi è tra le prime 12 d'Italia.



Partita di grande intensità sin dalle prime battute sul parquet del pala Padua. La retina viene mossa subito dal livornese Bechi che infiamma i suoi con giocate veloci e dinamiche. Santarcangelo ha difficoltà ad entrare in partita e dopo un primo momento di assestamento si affida a James che va subito in doppia cifra permettendo alla sua compagine di rimanere attaccata agli avversari.

Anche nella seconda frazione di gioco l’intensità per Livorno non viene mai meno. I toscani Mancini, Mazzantini e Kuuba mettono il piede sull’acceleratore e iniziano una fuga sul tabellone. Santarcangelo fa fatica a contenere la foga dei toscani e si affida a qualche azione personale del solito James e di un ottimo Buzzone che sotto le plance si dimostra molto concreto. Gli ultimi due quarti sono ordinaria amministrazione per il Livorno che blinda l’ampio vantaggio conquistato. Mazzantini e Mancini sono riusciti a distinguersi per ottime intuizioni sia dall’area che fuori. Santarcangelo prova a rimanere a galla nonostante azioni concrete dei singoli ma questo non basta a fermare l’avanzata toscana. Livorno passa ai quarti e si incontrerà con Treviso di coach Sfriso.



Il tabellino



Class Renault Don Bosco Livorno: Ciano 7, Bechi 9, Gamba 2, Maniaci 2, Mazzantini 14, Carlotti 7, Kuuba 9, Geromin 13, Apolloni 2, Mancini 14, Onojaife 8, Mori 4. All. Ricci.

Angels Santarcangelo: Mulazzani 5, Amati 6, Carletti, Nuvoli , Macaru, Bonfè 2,

Buzzone 23, Mancini, Morandotti 5, Rossi 7, Mari, James 21. All. Bernardi.