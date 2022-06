Sangue davanti alla stazione a Rimini, ragazzo accoltellato: è grave in ospedale

Cronaca

Rimini

| 21:05 - 09 Giugno 2022

Il luogo del'accoltellamento.

Un nuovo grave fatto di sangue ha avuto per cornice la zona della stazione ferroviaria di Rimini. Intorno alle 20 di oggi (giovedì 9 giugno) la Polizia è intervenuta davanti al Burger King, dove è stato accoltellato un giovane magrebino. Il reponsabile sarebbe un connazionale, in fuga dopo i fatti. Da una prima ricostruzione, l'uomo ha rotto una bottiglia di vetro e utilizzato il coccio per colpire il giovane, ferito gravemente e ricoverato con urgenza all'ospedale di Rimini. La Polizia è sulle tracce dell'aggressore.