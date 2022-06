Alimenti mal conservati, Nas chiudono 12 ristoranti. Controlli anche nel riminese

Cronaca

| 17:41 - 09 Giugno 2022

Carne congelata in pessimo stato di conservazione, alimenti conservati in garage o in scantinati infestati da scarafaggi, altri scaduti di validità. Sono alcune delle violazioni più rilevanti scoperte dai carabinieri del Nas di Bologna in una serie di ispezioni mirate, in esercizi di ristorazione nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I controlli hanno portato alla sospensione dell'attività di 12 ristoranti e al sequestro amministrativo di circa 8 tonnellate di alimenti (per un valore di oltre 100.000 euro). I militari hanno segnalato alle rispettive Ausl 35 responsabili d'azienda, elevando sanzioni amministrative per circa 75.000 euro. Oltre alle carenze igienico-sanitarie e al cibo scaduto, è stato accertato come alcuni ristoranti utilizzassero locali abusivi, con depositi privi dei requisiti minimi in materia di sicurezza alimentare.