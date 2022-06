Aeroporto, più sicurezza per turisti: "Serve un attraversamento pedonale"

Attualità

Rimini

| 17:28 - 09 Giugno 2022

"Sempre più spesso chi percorre la SS16 Via Flaminia, in prossimità dell'aeroporto Fellini, si trova davanti al rischio di investire qualche pedone intento a raggiungere l'ingresso dell'aeroporto o che è appena uscito". Questa la segnalazione da parte di uno dei nostri lettori sulla mancanza di adeguate vie d'accesso e uscita da parte dell'Aeroporto di Rimini e altre problematiche di sicurezza per i passeggeri/pedoni.



"Capita ormai giornalmente - continua - di vedere gente con valigie e a volte bambini che camminano sulla carreggiata della strada Statale, che sappiamo essere trafficatissima, e che all'improvviso attraversano mettendo in difficoltà gli automobilisti. Purtroppo non esiste un marciapiede o un attraversamento pedonale e non tutti arrivano con automezzi. Eppure quel tratto di strada è stato spesso scenario di incidenti mortali. Sono passati molti anni e nulla si è visto in termini di sicurezza".



