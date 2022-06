I penalisti italiani a Rimini per l'Open Day nazionale

Attualità

Rimini

| 17:27 - 09 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Torna a Rimini l'Open Day delle Camere Penali Italiane, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, che si terrà al Palacongressi nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 giugno.



I penalisti italiani convergono a Rimini per discutere dei più scottanti problemi della giustizia e delle attuali proposte di riforma, che vedono il Parlamento impegnato nella fase di approvazione finale dei disegni di legge della Ministra Cartabia, volti a modificare il sistema elettorale dei componenti togati del CSM e la verifica di professionalità quadriennale riguardante i magistrati, proprio alla vigilia della chiamata alle urne del corpo elettorale per la votazione dei cinque quesiti referendari in materia di giustizia, indetta per domenica 12 giugno.



Una kermesse rivolta a tutti gli avvocati penalisti, con particolare attenzione a quelli più giovani, in cui non mancheranno numerosi momenti di dibattito e di confronto con gli esponenti delle istituzioni governative, della comunità degli accademici e della magistratura associata, per capire quale sarà la strada da intraprendere per riformare il settore più nevralgico per la vita democratica rappresentato dalla giustizia penale.



Rimini è divenuta negli ultimi anni la sede confermata di questa importante rassegna nazionale, sin dalla sua prima edizione del 2016, e ciò rende orgogliosa la Camera Penale locale per il ruolo centrale che le viene riconosciuto nella vita associativa dell'Unione dei penalisti italiani.



Nella giornata di sabato è previsto l'intervento del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane Gian Domenico Caiazza.