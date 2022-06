Il weekend a San Leo è vintage: un salto negli anni '50 con "Jailhouse Rock Reunion"

Eventi

San Leo

| 16:48 - 09 Giugno 2022

A San Leo un evento dedicato al vintage e alle automobili americane.

Nel centro storico di San Leo arriva un nuovo evento dedicato al vintage e alle automobili americane, in programma sabato 18 e domenica 19 giugno. "La moda che vive due volte" e "Romagna Boys Crew" organizzano la prima edizione della "Jailhouse Rock Reunion", che si articolerà in quattro aree tematiche. Area Vintage, dedicata all'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi cimeli sono oggetti di culto ancora attualissimi che oggi offrono la possibilità di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace. L'area fashion remake avrà per protagoniste le sartorie creative, le piccole aziende artigiane, le realtà specializzate nella moda etica e frutto di riciclo, il vasto e coloratissimo mondo dell'handmade e tutto ciò che è nuovo ma in perfetto stile retrò. L'area modernariato & Vynil sarà dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, auto d'epoca, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces. Infine l'area vintage food truck. Tra gli eventi, alle 16.30 di domenica 19 giugno, la premiazioni delle pin-up e delle American Cars. I mercatini dell'area vintage apriranno sia sabato che domenica alle 9.30. La "Jailhouse Rock Reunion" inizia alle 14.30 il sabato e alle 9.30 la domenica.