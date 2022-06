Bellaria, dal 20 al 24 giugno torna il Bim Music Camp

Eventi

| 16:34 - 09 Giugno 2022

Il Bim Music Camp, organizzato dalla Bim Music Academy di Monia Angeli, è un insieme di energia, divertimento, formazione, musica a 360°. Dal 20 al 24 giugno al Palazzo del Turismo di Bellaria, in via Leonardo da Vinci, per tutti i bimbi e i ragazzi dai 3 ai 13 anni si aprirà una settimana di laboratori ed attività musicali, con ingresso fra le 8 e le 9 e uscita fra le 17 e le 18. Per 5 giorni si canterà e si suonerà insieme, ma soprattutto ci si divertirà un sacco. Tutte le attività saranno strutturate in modo da coinvolgere chi già sa suonare e cantare, ma che apriranno anche il mondo della musica a chi si sarà iscritto per fare la sua prima esperienza musicale e canora.

Il Bim Music Camp vedrà la partecipazione come insegnanti di Michela Bosio, fondatrice del metodo Giococanto, metodo riconosciuto a livello nazionale e di Laura Pederzoli, due straordinarie insegnati che hanno fatto dell’insegnamento della musica ai bimbi e ragazzi la loro più grande passione con riconoscimenti a livello nazionale. Da anni Giococanto e Bim Music Academy rendono felici bimbi e ragazzi attraverso la Musica e il Canto nei Campus estivi romagnoli. Quei Camp musicali di cui si conservano nel cuore le emozioni e i ricordi per sempre.

Dal 2013 i campus estivi della Bim Music Academy sono una sicurezza e sanno coniugare la formazione e lo svago, la qualità e l’accoglienza familiare col sorriso.

Una occasione unica per un’estate musicale: musica e mare, formazione e divertimento.

Per informazioni e iscrizioni: 328 45 99 812 (bimmusicacademy@gmail.com).