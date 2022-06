Furiosa lite in un bar di Rimini, donna aggredisce Carabinieri. Arrestata

Cronaca

Rimini

| 16:31 - 09 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (mercoledì 8 giugno) in un bar di Rimini, dove è scoppiata una feroce discussione tra il responsabile della cucina e una 34enne di origine brasiliana, che si era recata nel locale per fare da paciere tra l'uomo e una sua conoscente, non presente. Lui non voleva chiarire, mentre lei ha iniziato a urlare: sono stati così allertati i Carabinieri. Alla vista degli operatori dell'Arma, la donna ha dato ulteriormente in escandescenze, finendo arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. É stata inoltre denunciata per le ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale, a causa degli insulti rivolti ai Carabinieri, e per porto d'armi: in Caserma infatti ha perso un coltello dalla propria borsa. Infine la 34enne, difesa dall'avvocato Marianna Mordini, risulta indagata anche per minaccia aggravata, per le parole rivolte all'uomo con cui aveva avuto la discussione. Le responsabilità della donna verranno accertate a partire dall'udienza del 29 settembre 2022. Il giudice ne ha convalidato l'arresto e ha disposto che fosse messa in libertà, senza applicare alcuna misura.