Rimini: accoltella il compagno per difendersi, assolta. Lui la picchiava

| 16:20 - 09 Giugno 2022

Ha agito per legittima difesa contro il compagno violento: una 33enne di Rimini, difesa dall'avvocato Francesca Romana Dotti, è stata assolta, per non aver commesso il fatto, dalle accuse di lesioni aggravate, in relazione a quanto avvenuto il 19 febbraio 2019, giorno in cui accoltellò a un braccio il fidanzato con cui conviveva, un 32enne albanese. Una relazione che aveva già subito dei bassi, il giovane infatti era già stato sottoposto a provvedimento di ammonimento da parte del Questore.



Secondo quanto ricostruito, quel giorno di febbraio, più di 3 anni fa, la coppia ebbe una discussione in casa: lui la picchiò e lei, dopo essere fuggita, si presentò in Questura a denunciare. Al ritorno a casa, trovò lui ad attenderla all'esterno: la ragazza cercò di rifugiarsi nell'appartamento, ma una volta dentro, venne nuovamente picchiata. A quel punto impugnò un coltello, colpendo il 32enne al braccio con un fendente. Fu la stessa 33enne, a sua volta ferita dalle percosse, ad allertare il proprio avvocato, chiedendo che chiamasse i Carabinieri. Lui fu ritrovato nei pressi della casa sanguinante e fu portato in ospedale: non presentò denuncia, ma il procedimento penale partì d'ufficio.