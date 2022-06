Attualità

Rimini

| 16:11 - 09 Giugno 2022

Bollettino Covid 9 giugno 2022.



Nel riminese ancora contagi sopra quota 100 (117), ma cala nuovamente a uno il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi. In regione si torna a sfiorare quota 2000 contagi: sono 1994. Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: 6 nuovi ingressi e 5 dimissioni (+1 il saldo) nelle ultime 24 ore, per un totale di 26 pazienti. Nei reparti Covid i pazienti sono 651 (-20). Infine, per ciò che concerne i decessi, sono stati 10, età media 88 anni.