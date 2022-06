Gli stadi di Poggio Torriana e Misano tra i beneficiari dei contributi regionali

Attualità

Misano Adriatico

| 15:55 - 09 Giugno 2022

Pista d'atletica dello stadio Santamonica di Misano.



La Regione Emilia-Romagna continua a puntare sullo sport. “Non solo sui grandi eventi che richiamano pubblico e media internazionali, ma anche sullo sport di base e sull’impiantistica sportiva", commenta la consigliera regionale PD Nadia Rossi. È appena stata pubblicata la graduatoria dei Comuni e loro Unioni che accedono ai fondi del bando regionale per la riqualificazione degli impianti. In totale sono 29 i progetti finanziati nelle province emiliano-romagnole e 8,6 i milioni assegnati.



Alla provincia di Rimini vengono riconosciuti finanziamenti per 1,2 milioni di euro. “Insieme a quella di Parma, la nostra provincia è quella che è riuscita a convogliare la cifra più alta delle risorse garantite dalla Regione. Un bellissimo riconoscimento a progetti di valore per le comunità locali”, puntualizza Rossi.



Sono 4 i progetti finanziati, ognuno dei quali ha ottenuto il contributo di 300.000 euro. I Comuni beneficiari sono Sassofeltrio, Misano Adriatico, Poggiotorriana e Montecopiolo. “Un bando interamente dedicato ad enti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, quelli che hanno le principali difficoltà nel reperire risorse così importanti e che per andare incontro alle esigenze dei residenti sono riusciti a rinnovare la propria impiantistica sportiva, anche in ottica di fruibilità turistica. Questo dato è molto significativo, segno di come sia importante anche nei piccoli comuni attrezzarsi e organizzarsi per accedere a bandi e alle occasioni che non si possono permettere di perdere” evidenza la consigliera regionale riminese.



A Sassofeltrio si procederà con la riqualificazione del complesso sportivo comunale, a Misano con la riqualificazione della pista di atletica leggera dello stadio di Santamonica. Nuova veste e lavori di messa in sicurezza anche al campo da calcio comunale di via Costa del Macello a Poggio Torriana. Infine Montecopiolo potrà procedere alla realizzazione della sciovia a fune alta “Salbuccia”.