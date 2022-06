Auto esce dal distributore mentre arriva lo scooter: un ferito

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 09 Giugno 2022

Il luogo dell'incidente.

Esce dalla stazione di servizio e si immette in direzione Rimini nel momento sbagliato. La sua Seat Ibiza, in mezzo alla strada, è un ostacolo insormontabile per il conducente di uno scooterone che stava risalendo la via Emilia verso Santarcangelo di Romagna. Il 30enne non riesce ad evitare lo schianto. L'impatto, avvenuto di fronte la locanda San Martino attorno alle 15, è stato violentissimo. Il motociclista, dopo lo scontro è stato sbalzato via dalla sella, catapultando al suolo. Sul posto un'ambulanza con a seguito l'automedica del 118. Il motociclista ferito, è finito in ospedale, illesa la conducente della vettura. Dei rilievi del sinistro si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno dovuto gestire anche le complicazioni per la viabilità della principale arteria riminese.