Balli sull'arenile, Indino furente: "balneari paghino licenze e permessi"

15:46 - 09 Giugno 2022

Gianni Indino.



Nuovo round del confronto tra Confesercenti e Silb sul tema del ballo in spiaggia. Gianni Indino, presidente del Silb, aveva definito svilente, per l'offerta turistica, l'offerta di ballo da parte di stabilimenti balneari, bar, chioschi, ristoranti della spiaggia. Eventi di ballo gratuiti che fanno concorrenza alle serate organizzate nei locali. A stretto giro di posta era arrivata la replica di Mirco Pari, direttore Confesercenti Rimini, accusando Indino di aver generalizzato, con le sue accuse, e che il ballo attorno ai Chiringuito sono un'evoluzione dell'offerta turistica.



Oggi (giovedì 9 giugno) Indino torna alla carica, spiegando in primis che la sua non era una battaglia contro i Chiringuito, ma contro i "comportamenti totalmente illegali" di alcune imprese. Bene gli aperitivi in spiaggia, ma, evidenzia Indino, "l'offerta turistica dovrebbe proseguire poi in altri luoghi: al ristorante, in gelateria, al pub e nei locali da ballo per concludere la serata. Invece la situazione sta degenerando ed è innegabile". Indino cita l'esempio di Ibiza, "l'isola del turismo e del divertimento giovanile", dove "dalla spiaggia si esce alle 22 dopo aver ascoltato musica rilassante di sottofondo e poi si va nei locali a ballare pagando profumatamente il biglietto". Al contrario, quando si balla in spiaggia gratuitamente, tutta la notte, si richiama "un'infinita platea di ragazzi con risorse minime". Il ballo in spiaggia crea "squilibri tra imprenditori dell'intrattenimento" e occorre dunque distinguere "tra quello che si può fare e che non si può fare". Indino ricorda le normative applicate alla sua categoria (esempio le disposizioni anti-incendio, ma anche, in tema di servizi igienici, il rispetto del principio di proporzionalità del 2%: se il locale ha una capienza di 500 persone, deve avere 10 servizi igienici. "Non mi sembra che ci siano stabilimenti con queste caratteristiche, ma che invece l’igiene in queste occasioni sia lasciata all’improvvisazione e alla buona volontà", evidenzia Indino.



Così, per il ballo in spiaggia, è necessario metersi in regola: "Chi vuole interprendere questa professione prende una licenza,un permesso, un codice Ateco adeguato e cambi la destinazione d’uso dello stabilimento balneare versando un canone proporzionato per svolgere attività extra-balneare".



"Nella concessione demaniale dello stabilimento c’è scritto cosa può fare e cosa no e bisogna che il concessionario si attenga a quello per non passare dalla parte dell’illegalità. Non è difficile da capire", evidenzia Indino, che ribadisce la volontà di andare a fondo sulla vicenda, come Silb: "Da parte nostra ci sarà massima attenzione su tutte le situazioni di abusivismo, non solamente sulla spiaggia, ma in tutto il territorio. Alcuni stabilimenti, alcune ville, alcuni parchi, alcuni bar non si stanno comportando correttamente e questo è difficile negarlo".



Nei prossimi giorni a Rimini arriverà il coordinatore nazionale abusivismo del Silb-Fipe, Giampaolo Scagliola: l Silb chiederà alle amministrazioni locali e alle forze dell'ordine "soluzioni condivise". "Questa deregulation totale non è tollerabile e va messo subito un freno se non vogliamo una estate di illegalità e insicurezza che non fa il bene né al nostro territorio, né al nostro turismo”, chiosa il n.1 del Silb Emilia Romagna.