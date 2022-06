Carambola con l’auto su 3 vetture parcheggiate: ferita una donna

Cronaca

Rimini

| 15:26 - 09 Giugno 2022

Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi a Rimini (9 giugno) in via Praga, in direzione Rimini-Riccione. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale (probabilmente complice il fondo stradale bagnato) una donna, al volante di una Ford Fiesta, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo scontrandosi con tre macchine parcheggiate a bordo strada e facendo carambolare la macchina sottosopra. Pronto intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna dall'abitacolo. Lievemente ferita, è stata in seguito trasportata all'Ospedale "Infermi" di Rimini da un'ambulanza del 118. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione del mezzo incidentato