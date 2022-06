Piastrelle in gres effetto pietra per esterni: guida all'acquisto

Attualità

| 14:53 - 09 Giugno 2022

La scelta delle piastrelle per esterno è molto importante dato che oltre al gusto estetico debba soddisfare precise esigenze di resistenza, robustezza e sicurezza. Il gres effetto pietra è una delle scelte più adatte a chi cerca piastrelle per esterno durevoli e affidabili ma è ovvio che quelle che si trovano sul mercato non sono tutte uguali. Ecco perché oggi vedremo quali fattori valutare prima dell’acquisto e lo faremo prendendo spunto, soprattutto, dell’ampia gamma di piastrelle per ambienti esterni di Marazzi.





Selezionare un rivenditore affidabile

Avere le idee chiare su misure ed esigenze

Non fermarsi solo al prezzo

La ricerca di un rivenditore affidabile è importante per individuare prodotti durevoli e di qualità. Il, infatti, è un materiale robusto e caratterizzato anche da specifiche proprietà, quali: resistenza all’umidità e superficie anti-scivolo. Questi e tanti altri sono i motivi per cui bisogna rivolgersi a fornitori certificati, che vendono solamente gres di alta qualità.Un rivenditore serio e qualificato offrirà solamente gres porcellanato impermeabile con gradi di assorbenza minori dello 0.5% e, dunque, ideale anche per balconi, giardini, bordo-piscina e così via. Questo materiale è composto in maggior parte da argilla e ceramica e, com’è ovvio, un rivenditore affidabile non avrà alcun problema a mostrare con la massima trasparenza la provenienza del gres o i processi di produzione.Ci sono infinite soluzioni di pavimentazione e di piastrelle per l’esterno, motivo per cui è importante avere le idee chiare quando ci si confronterà con il rivenditore. Ad esempio, portando con sé una bozza della pianta dell’area esterna da pavimentare con un’idea sommaria delle misure e di eventuali ostacoli o impedimenti. Avere le idee chiare, infatti, aiuta a valutare meglio la destinazione d’uso ed i possibili stress a cui sarà sottoposto il pavimento.Difatti un’area pavimentata che circonda una piscina sarà continuamente esposta all’azione corrosiva dell’acqua così come un vialetto in una zona geografica a clima piovoso. In entrambi i casi è fondamentale optare pered anti-gelo perché il rischio di cadute è sempre dietro l’angolo. Quindi prima ancora di valutare l’aspetto estetico dobbiamo sempre interrogarci su quello funzionale a seconda delle caratteristiche climatiche e d’uso della zona da pavimentare.Il prezzo è quasi sempre la prima informazione richiesta dai clienti, com’è giusto che sia. Tuttavia quando acquistiamo un pavimento dobbiamo pur sempre considerare che si tratta di un importante investimento per il futuro e che, quindi, dovrà durare a lungo e migliorare l’aspetto ed il comfort abitativo della nostra casa. Le, tra l’altro, sono sottoposte a stress continui che non riguardano solo pioggia e freddo ma anche sole, vento e sporcizia possono corrodere giorno dopo giorno i pavimenti.Questo spiega le ragioni per cui il prezzo è pur sempre importante ma solo quando viene valutato rispetto alla qualità del prodotto che stiamo per acquistare. Il rapporto qualità prezzo ci dice se la spesa sia effettivamente conveniente ma ci aiuta anche a non rivolgere l’attenzione solamente sulle soluzioni dal costo più basso.Anche per questo sarà importante stimare la grandezza dell’area da pavimentare e ragionare su un budget che tenga conto dell’acquisto dellee dei lavori di posa.Non stiamo dicendo che optare per la scelta più economica sia sbagliato solo che, a volte, non ci accorgiamo che per una minima differenza di denaro, ci stiamo privando di un prodotto decisamente migliore. Nel caso dellesarebbe sciocco optare per materiali scadenti perché avrebbero una durata limitata nel tempo e, quindi, ci costringerebbero a riacquistarne di nuove facendoci perdere altro tempo e denaro.