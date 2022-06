Speciale weekend: gli appuntamenti a San Marino dal 10 al 12 giugno

Eventi

Repubblica San Marino

| 14:25 - 09 Giugno 2022

La repubblica di San Marino durante l'ora d'oro al tramonto.

Gli appuntamenti del prossimo fine settimana tra feste tradizionali, mercatini, attività sportive ed altre iniziative nei Castelli della Repubblica di San Marino.





Un Mondo di Musica – 10 giugno

Alle 19.00 l’Orchestra e il grande coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese, diretti dal M° Massimiliano Messieri, accompagneranno il pubblico in un giro del mondo a suon di musica, attraversando generi e culture musicali.

Cava dei Balestrieri – Centro Storico



International Yoga Day – 10 giugno

Lezioni di yoga all'aperto in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga a partire dalle 17.30 fino alle 21.00 Contemporaneamente alla pratica per adulti, una speciale sessione sarà rivolta ai bambini.

Campo Bruno Reffi – Centro Storico



Rally Bianco Azzurro – 11 e 12 giugno

Rally su asfalto al quale prendono parte piloti di ogni età e provenienza, pronti a sfidarsi in questa edizione. La gara avrà inizio domenica 12 giugno alle 8.30 con la partenza della prima vettura dal Multieventi Sport Domus; alle 16:05 è atteso il primo arrivo al traguardo mentre alle 17:15 saranno pubblicate le classiche ufficiali.

Multieventi Sport Domus, Serravalle

Info: www.scuderiasanmarino.com



Festa del Castello di Chiesanuova – fino al 12 giugno

Nelle giornate da giovedì 9 a domenica 12 giugno si svolgerà la tradizionale Festa del Castello di Chiesanuova. Durante le serate di giovedì, venerdì e domenica in programma spettacoli musicali, mentre il sabato verrà messa in scena la tradizionale commedia dialettale. Non mancheranno stand gastronomici e gonfiabili e giostre per i più piccoli.

Piazzale del Lavatoio – Chiesanuova

Info: chiesanuova@giuntedicastello.sm



Faetano Hamburger Party – 10 e 11 giugno

Appuntamento sabato e domenica dalle ore 19.00 per gustare in allegria i prodotti locali quali hamburger, patatine, piade farcite, porchetta che saranno disponibili negli appositi stand gastronomici. Alle 21.00 i concerti: sabato la tribute band 883 “Secondo Tempo” e domenica il gruppo Margò 80.

Piazza del Massaro - Faetano

Info: faetano@giuntedicastello.sm



Mercante per un giorno! – 11 giugno

Mercatino dell’usato

9.00-17.00

Via Fondo Ausa 16 – Dogana

Info: mercatino@iamrsm.com



Proseguono le grandi mostre di San Marino:



Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche

I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema

Museo San Francesco

Tutti i giorni 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Ingresso gratuito



Banksy sul Monte Titano

Mostra sul più grande esponente della Street Art Internazionale. In esposizione ben 28 opere, tra le quali due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: “Girl with Balloon” e “Love is in the Air”.

Palazzo S.U.M.S

Tutti i giorni 9.00-18.00

Ingresso a pagamento