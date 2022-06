Rimini: contributo per le madri non lavoratrici, come richiederlo

Attualità

09 Giugno 2022

Kristian Gianfreda.





Un'azione per sostenere le famiglie e contrastare la denatalità: per le madri non lavoratrici arriva un contributo statale erogato dall'INPS per il quale è necessario presentare domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o della bambina. Se riconosciuto nella misura intera, l'importo del contributo è di euro 1.773,65 per l'anno in corso, pari a 5 mensilità di euro 354,73. Chi ne beneficia deve avere un valore Isee non superiore a 17.747,58 euro nel 2022 ed essere cittadina italiana, cittadina comunitaria o cittadina non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.



"In una fase come quella che stiamo attraversando, che si porta dietro ancora i lasciti del lockdown, durante la quale le più colpite a livello economico sono state le donne, è necessario non lasciarle sole", commenta Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini.



La pandemia, argomenta Gianfreda, "ha aggravato le diseguaglianze sociali e ha acuito gli ostacoli per le giovani coppie a costruire una famiglia: un problema enorme che attiene sia a un tema di una polarizzazione sempre più evidente tra chi può e chi non può sia alla grande questione della denatalità". Fondamenale quindi che lo Stato "faccia sentire la sua vicinanza alla madri non lavoratrici", non solo con i bonus, ma anche con "azioni strutturali capaci di guardare al lungo termine e di favorire l'introduzione delle donne e delle madri nel mondo del lavoro". Gianfreda sottolinea che solo la piena parità tra i generi potrà arrestare il graduale calo demografico che affligge l'Italia: " Le politiche per la famiglia, così come per l'uguaglianza, sono un ossigeno indispensabile per uno sviluppo (equo) del nostro Paese". "Questo assegno da parte del Governo - chiosa l'assessore - è un pezzetto di un percorso che ha l'obiettivo di affiancare nel concreto le madri non lavoratrici che in questo momento sono più in difficoltà e hanno bisogno di un aiuto materiale immediato. Tenere unito il tessuto sociale è una priorità".



COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO E' necessario presentare domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a in una delle seguenti modalità: online, oppure tramite raccomandata ar da indirizzare a Comune di Rimini - Ufficio bandi - via Ducale, 7 - 47921 Rimini (Rn) - previa compilazione del modello di domanda; previo appuntamento presso l'ufficio Bandi - via Ducale, 7 secondo piano, negli orari di ufficio.