Calcio Terza Categoria, è Giovanni Lasagni il primo allenatore della nuova Asd Majolo

| 14:02 - 09 Giugno 2022

Giovanni Lasagni.

Dopo la recentissima fondazione il Majolo Calcio, che si iscriverà al prossimo campionato di Terza Categoria Rimini 2022/2023, annuncia sui propri canali social il ruolo di Giovanni Lasagni come primo e nuovo allenatore per la società gialloblu.



"Finita la carriera da calciatore" si legge nella nota Facebook su Lasagni "inizia ad allenare nei primi anni 2000 a Gatteo dove vince il campionato di terza categoria 'al primo colpo'. L’anno successivo in seconda categoria perde lo spareggio per il salto in prima ma conclude comunque in alta classifica.

Passa poi al Martorano dove vince il campionato di seconda categoria e sale in prima.

Vi saranno poi tante altre esperienze, dal Viserba al San Martino dei mulini.

Decide poi di spostarsi sui ragazzi andando ad allenare il Bellaria, il Verucchio, il Pietracuta e diversi anni il Novafeltria (nel quale allena per un periodo anche la prima squadra in promozione).

L’ultimo anno allena il Santarcangelo e assieme al Mister Mugellesi vince il campionato di terza categoria e la coppa.

Quest’anno in cerca di nuovi stimoli è pronto a creare un gruppo di ragazzi uniti e motivati a fare un grande campionato!".



La prima pietra è stata posata, ora si attende solo di scoprire l'intero organico per la prossima stagione.