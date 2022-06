Parco del mare sud, tratto di Marebello e Rivazzurra pronto nel 2026

Attualità

Rimini

| 13:31 - 09 Giugno 2022

Rendering di uno scorcio del Parco del mare.





Ieri (mercoledì 8 giugno), in un incontro con gli albergatori, l'amministrazione comunale di Rimini ha svelato il cronoprogramma di massima dei lavori al tratto 7 del Parco del mare sud, che interessa Marebello e Rivazzurra, da viale Siracusa a via Latina: un intervento finanziato grazie ai fondi del Pnrr. Nel dettaglio, la progettazione in corso si completerà entro fine 2022, in tempo per bandire la gara e arrivare all'affidamento entro la metà del 2023. La deadline è il 2026, quando i lavori dovranno essere completati e un ulteriore tassello del frontemare riqualificato sarà riconsegnato alla città.



Oltre a fare il punto sull'avanzamento della progettazione e sulle tempistiche, scandite dal Pnrr, l'incontro, alla presenza degli assessori Morolli, Frisoni e Montini, è servito a confrontarsi sulle strategie per la sosta ad uso in particolare delle strutture alberghiere che si affacciano sulle aree in fregio del lungomare. Si tratta di aree che stanno entrando nella disponibilità del Comune a seguito della richiesta di sdemanializzazione e che, così come in tutto il Parco del mare sud, saranno interessate dall'intervento di opera pubblica, così come previsto nelle linee guida approvate dal consiglio comunale nel 2015.



Tra le ipotesi discusse con gli operatori, anche la possibilità da parte dei privati, anche in forma collettiva, di realizzare un parcheggio fast park su un'area vicina in via Mantova, che attualmente già ospita circa 600 posti a raso. Un'altra area destinata a parcheggio rientra nel piano di riqualificazione dell'ex colonia Murri, nel quale è previsto una struttura multipiano, funzionale alle strutture alberghiere della zona di Marebello, nel tratto più vicino alla colonia Murri. È stata poi presentata la possibilità di organizzare e destinare aree di sosta nella zona del centro commerciale Le Befane.