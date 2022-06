San Marino, promotori referendum aborto: 'a 8 mesi ancora nessuna legge'

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:20 - 09 Giugno 2022

"Sono passati otto mesi dal referendum e ancora nessuna legge è stata presentata al Parlamento". Lo sostengono le donne dell'Unione Sammarinese (Uds) promotrici del referendum che nel settembre del 2021 ha introdotto a San Marino l'aborto. "La legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza è ancora ferma alla prima lettura - scrivono in una nota le donne Uds -. Il passaggio alla relativa Commissione Consiliare Permanente tarda ad essere calendarizzato".



Dopo aver sollecitato l'intervento dei Capitani Reggenti sulle lungaggini legislative che sostengono dall'Uds "potrebbero risultare da un mancato o inadeguato confronto tra le forze politiche", le donne sammarinesi fanno nuovamente sentire con forza "un'insoddisfazione per l'azione politica che, con un ritardo ingiustificato, non ha ancora provveduto a dotare il Paese di una legge che recepisca la volontà popolare e si augura che entro la fine di luglio l'iter possa concludersi".