Oshad Pub, la scommessa vinta di tre giovani soci. "Verucchio ha un grande potenziale"

Attualità

Verucchio

| 12:57 - 09 Giugno 2022

Da sinistra Aleksandra, Alex e Filippo, i tre soci dell'Oshad Pub.



di Riccardo Giannini



Domenica prossima (12 giugno) l'Oshad Pub di Verucchio festeggia due anni di attività. Una scommessa vinta da parte di tre giovani soci: il cuoco Filippo, Aleksandra e Alex Martino. Per quest'ultimo, abituato ad affrontare le sfide..calcistiche, come presidente del Sant'Ermete, è stato un impegnativo mettersi in gioco: lasciare il lavoro d'ufficio per le incertezze del lavoro imprenditoriale. Il bilancio di questi primi 24 mesi, nonostante l'emergenza Covid, è positivo: "La maggior difficoltà non è stata affatto il dover rimanere fermi durante il lockdown, ma dover seguire tutta la burocrazia italiana. E affrontare i problemi che non dipendono da te, come il caro bollette. Tornando indietro a due anni fa..rifarei assolutamente la stessa scelta. Lavoro felice e quando torno a casa mi addormento felice. Era questo quello che cercavo!".



Per trascorrere in compagnia e in allegria la vigilia del compleanno, Oshad Pub ha organizzato due serate musicali sulla sua terrazza esterna: domani sera (venerdì 10 giugno) la musica di Daniele Torri, sabato (11 giugno) il live de "Le lucertole". Un anno fa, per il primo compleanno, fu protagonista invece il Duo Bucolico: "Per me è stata una grande emozione, io li seguo da sempre, li avrò visti una cinquantina di volte. Fu una serata da tutto esaurito, non avevamo più le sedie per far sedere la gente", racconta Martino. Il locale gestito con Aleksandra e Filippo in poco tempo è diventato un punto di riferimento dell'offerta enogastronomica della Valmarecchia, grazie ai panini preparati con cura dallo chef Filippo ("Io e Alexandra li assaggiamo e basta. Questa è la scala gerarchica", scherza Alex Martino). Oshad Pub ha saputo conquistarsi una fetta di mercato anche con una comunicazione social molto incisiva: "Mi diverte pensarla - rivela - e come in ogni attività incide in buona parte sulla fortuna di un locale. Ma puoi essere il migliore comunicatore, però se poi il mangiare è cattivo, non duri".



L'obiettivo è ora migliorare l'offerta di intrattenimento. Tutto il territorio della Valmarecchia ha un potenziale ancora da sviluppare, sotto questo profilo: "L'offerta di ristorazione è ampia e di qualità, ma sull'intrattenimento sono sincero: é nulla o quasi", ammette Martino. Oshad Pub ha puntato con decisione agli eventi live, ma Aleksandra, Alex e Filippo non si vogliono fermare:"Stiamo pensando di organizzare eventi fuori dalle mura del locale. Dopo due anni si può finalmente ripartire: Verucchio non ha niente da invidiare ad altri borghi d'Italia". Un magnifico borgo, conosciuto per la sua storia e per la qualità della ristorazione, ma che può ambire a diventare un punto fermo dell'offerta di intrattenimento di tutto il territorio riminese.