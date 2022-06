Torna la Notte delle streghe, focus sulle erbe di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:44 - 09 Giugno 2022





Mentre si avvicinano i giorni de “La Notte delle streghe” in programma dal 23 al 26 giugno prossimi, il comune di San Giovanni in Marignano inizia a svelare i segreti della festa, partendo dalle sue origini.



La campagna di comunicazione dell’evento sui canali social (Facebook "La Notte delle streghe" e Instagram @nottestreghesgm), a cura di Nicolò Rigobello, Elisa Parma, Davide Bertozzi e Fabio Borra dello studio creativo Grafite, prevede infatti, oltre al racconto del backstage e degli spazi della manifestazione con tutte le opportunità e proposte offerte durante l’evento, anche alcuni approfondimenti tramite contenuti social sulla figura della strega, sull’origine ed il ruolo che questa manifestazione ha avuto per San Giovanni in Marignano, tra cultura popolare e leggende romagnole.



Grande spazio infatti viene dedicato alle erbe di San Giovanni. Il tema dell’anno, “Le radici della magia” viene infatti declinato narrando e presentando animazioni, allestimenti e sorprese legate al tema delle erbe delle streghe, che si diceva assumessero particolari poteri bagnate dalla rugiada nella notte di San Giovanni (tra il 23 e il 24 giugno).



Per raccontare al pubblico qualcosa in più di queste affascinanti storie verranno infatti presentate 7 erbe con le loro proprietà officinali e stregate ed i relativi racconti in attesa di scoprire dal vivo i segreti delle erbe grazie all’associazionismo marignanese. Proprio per promuovere al meglio la manifestazione in arrivo sono in programma una serie di video e promo realizzati insieme ai marignanesi, volontari, associazioni e commercio.