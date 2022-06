Rimini, vende alcolici in bottiglia dopo mezzanotte: 7000 euro di multa per un negoziante

Cronaca

Vende bottiglie di alcolici dopo la mezzanotte, sanzionato un titolare di minimarket a Rimini. Per lui un verbale da 7000 euro. La scoperta è stata fatta dalla Polizia Locale di Rimini che, insieme al Nucleo di Polizia Amministrativa, ha effettuato diversi controlli tra lo scorso weekend e l'inizio della settimana. Gli agenti, in divisa ed in borghese, hanno controllato minimarket e alcune strutture ricettive. Sei titolari di negozi sono stati multati per aver venduto bevande alcoliche in contenitori di vetro dopo le 22. La sanzione è di 1.032 euro per ciascuno. Altre sei violazioni per violazione del regolamento d'igiene su dentezione ed esposizione di cibo. Anche in questo caso la multa è dì 1032 euro per ciascuna violazione. Sono state fatte alcune "diffide" a strutture ricettive che permettono di avere alcuni giorni di tempo per sanare alcune negligenze. Sono in corso altri controlli per verificare violazioni alle norme sull'inquinamento acustico.