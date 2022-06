Il turismo del futuro tra dati in tempo reale e smart cities, se ne parla a Rimini

Turismo

11:51 - 09 Giugno 2022

La governance dei flussi turistici nelle future smart cities: dai dati in tempo reale ai modelli predittivi.

L’evento è organizzato dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo-CAST del Campus di Rimini - con il contributo e all’interno del progetto europeo Interreg Italia-Croazia SL.I.DES (Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations) - per presentare i recenti risultati della ricerca sulle applicazioni dei big-data e l'uso di modelli predittivi per una mobilità ed un turismo sostenibile e si terrà il 9 e il 10 giugno Aula Alberti 4, Campus di Rimini.





A tale scopo sono stati invitati esperti italiani e stranieri provenienti da diversi settori di ricerca per coprire gli aspetti multidisciplinari della tematica. In particolare, si intendono illustrare gli strumenti analitici che si possono costruire utilizzando i big-data messi a disposizione dalle moderne tecnologie di comunicazione e il loro utilizzo per lo sviluppo di politiche di governance sugli specifici problemi del turismo.





Nella prima parte del convegno verranno presentati i risultati dell'analisi dei big-data per i sistemi socio-economici nell'ambito della Fisica dei Sistemi Complessi, mentre la seconda parte avrà carattere più multisciplinare discutendo l'impatto dei cambiamenti climatici e gli aspetti economici ed urbanistici.



Il convegno intende infine evidenziare come la creazione di un Osservatorio per la Mobilità ed il Turismo, su scala regionale e che renda disponibili i dati provenienti dalle diverse fonti, potrebbe avviare una sinergia tra istituzioni di ricerca e le amministrazioni pubbliche per lo sviluppo di strumenti innovatovi per le politiche di governance.