Il mare e le sue tradizioni, due giorni di eventi a Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:43 - 09 Giugno 2022

Ingresso della Torre Saracena.

Sabato 11 e domenica 12 giugno il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna arriva a Bellaria, con due giornate di iniziative e incontri dedicati al mare e alla tradizione marinara.

Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto CASCADE nell’ambito del programma INTERREG CBC Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare. Le iniziative in programma sabato 11 e domenica 12 giugno si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Maria



Sabato 11 giugno alle ore 9 al Bagno 1 degli Angeli si terrà il workshop “Un mare di risorse” dedicato alla conoscenza degli organismi marini dell’Adriatico per far conoscere da vicino la ricchezza in biodiversità del nostro mare e sensibilizzare cittadini, turisti e famiglie sull’importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio. L’attività consisterà nella presentazione di esemplari di pesci, crostacei, molluschi per aiutare il riconoscimento e approfondire le caratteristiche morfologiche e biologiche, con un approfondimento sulle lumachine di mare tipiche del territorio. Per i più piccoli è in programma un laboratorio di costruzione di alcune specie marine come pesci, polpi e tartarughe, con l’utilizzo di materiale di recupero.



Alle ore 21 dal Museo delle Conchiglie, Torre Saracena, partirà “I pirati che vengono dal mare”, visita guidata alla Torre Saracena eretta per difendere gli abitanti della costa dai Pirati, con un approfondimento sulla storia e sulla cultura di questo territorio in relazione alla tradizione della pesca e della marineria. Seguirà la visita alla malacologica che ospita una collezione di conchiglie e di molluschi proveniente da tutte le parti del mondo. I più piccoli saranno coinvolti da una lettura animata dedicata alle avventure dei Pirati.



Domenica 12 giugno alle ore 10, nella spiaggia libera, via Alfonso 36, si potrà partecipare a “Indagine sulla scena dei rifiuti”, una passeggiata lungo la spiaggia, in compagnia di una guida ambientale, alla ricerca delle tracce e dei resti dei materiali inorganici, per sensibilizzare sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti in mare. Si potranno classificare le diverse tipologie di materiali raccolti, stilando una classifica di quelli più numerosi, e fare un approfondimento sulle fonti più diffuse e sulle conseguenze per la salute dell’ecosistema marino.



Il weekend si chiuderà alle ore 17 con “Alla scoperta delle tradizioni locali”, tracking fotografico adatto a tutti che partirà dal Museo delle Conchiglie, Torre Saracena, e si muoverà lungo il Porto Canale per scoprire e immortalare i luoghi più caratteristici di Bellaria, alla scoperta della di storia e tradizione di questa marineria.