Monopattini abbandonati dopo il noleggio davanti ai cancelli. La segnalazione

| 10:51 - 09 Giugno 2022

La foto inviata dal nostro lettore.

Monopattini parcheggiati dove non si dovrebbe, lasciati dopo l'uso in posti dove creano disagio. La segnalazione arriva da un nostro lettore "Monopattini parcheggiati sempre davanti ai cancelli. È da giorni che la situazione si ripete e siamo solo all'inizio dell'estate. Monopattini a noleggio vengono costantemente lasciati davanti ai cancelli impedendone l'uscita con i veicoli. Chiamata anche la ditta di noleggio la quale riferisce che provvederà allo spostamento, ma puntualmente dobbiamo essere noi cittadini a perdere tempo a spostare i loro mezzi."







