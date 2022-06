Rimini, troppo via vai di giovani vicino al negozio, arrestato tabaccaio spacciatore

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 09 Giugno 2022

Parte dello stupefacente sequestrato.

Il titolare di una tabaccheria a Rimini aveva messo in piedi una attività "parallela" . Le manette sono scattate, nella notte tra martedì e mercoledì, nei confronti di un 42enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'insolito via vai di persone di ogni età dalla tabaccheria ha insospettito gli agenti della Squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Alcuni avventori che avevano con loro dello stupefacente, erano stati controllati dagli agenti. Grazie al fiuto del cane Bruce, nel retro del negozio sono stati trovati 120 grammi di marijuana, 30 circa di hashish . Oltre agli involucri sono stati trovate diverse dosi da 1 o 2 grammi di marijuana, hashish e cocaina, conservate in un barattolo, già confezionate e pronte alla vendita, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 550 grammi di marijuana, 202 grammi di hashish e un altro bilancino di precisione. In totale sono stati sequestrati circa 1 kg di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 7000 euro in contanti trovati nel portafoglio del 42enne, somma ritenuta provento dello spaccio. Non sono stati sequestrati invece, ma segnalati alla Finanza, 10mila euro trovati nella tabaccheria.