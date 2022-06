Novafeltria, oncologia ospedale con una sola infermiera. Protesta il comitato

Attualità

Novafeltria

| 09:07 - 09 Giugno 2022

Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.



Nuovo intervento del comitato "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria" in merito alla carenza di organico sofferta dal "Sacra Famiglia". Nella fattispecie si fa riferimento al reparto Day Hospital oncologico, nel quale opera una sola infermiera, accompagnata da un Oss, visto che l'altra infermiera, prma della pensione, ha goduto delle ferie rimanenti. Per la sostituzione si è scelto il bando di mobilità, scaduto ad aprile 2022. Così, evidenzia il comitato,"ad oggi rimane una sola infermiera".



"Non si assume e si continua a soffrire: reparti, personale e pazienti", evidenzia la nota, mentre in particolare il Day Hospital oncologico ha aumentato l'utenza, in parte per la maggior incidenza delle malatte, ma anche perché "molti utenti della bassa Valmarecchia scelgono il Sacra Famiglia per curarsi".



Il comitato cittadino incalza l'Ausl: "È possibile che ogni volta dobbiamo subire l'incapacità di organizzarsi per tempo e che chi dovrebbe occuparsene non lo faccia?". In caso di assenza dell'unica infermiera in reparto, cosa succederà al reparto? "C'è stato risposto che il reparto di Rimini è a disposizione e ben organizzato", chiosa il comitato. Una risposta, da parte dell'Ausl, che non ha dato rassicurazioni.