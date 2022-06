Basket C Silver, finale playoff: tra Titans e Montemarciano ci vuole la bella

Sport

02:43 - 09 Giugno 2022

Per Raschi 19 punti.

Montemarciano fa sua gara4 per 85-81 e riporta la serie in parità. Niente da fare per i Titans, il primo match point non è andato a buon fine dopo una partita a punteggio altissimo e con diversi capovolgimenti di fronte.



LA CRONACA. È un botta e risposta a suon di triple, il primo quarto. Quattro canestri dalla lunga distanza per Montemarciano, tre per la Pallacanestro Titano che distribuisce bene le responsabilità e scappa via con i 5 di Fusco e i 4 di Dini in chiusura (15-22 al 10’). Nel secondo periodo gli uomini di coach Porcarelli salgono sul 17-26 quando mancano 8’25” alla fine del quarto e il timone sembra proprio saldamente nelle loro mani. Possesso dopo possesso, però, i padroni di casa si avvicinano. Qualche palla persa per i Titans, tanti falli in attacco e Montemarciano che riprende fiducia portandosi addirittura sul 34-28 a 2’30” dall’intervallo lungo, Un parziale di 17-4 che ribalta completamente la situazione ma che non abbatte affatto i nostri ragazzi, bravi a rosicchiare un po’ di margine al 20’ (35-32).



Nella ripresa Montemarciano sale a +9, ma poi si mettono in azione Gamberini e Fusco e la forbice si riduce. Ci vogliono provare, i Titans. Mettono in campo orgoglio e determinazione e con la tripla di Altavilla pareggiano a quota 50 a -2’55” dal termine del terzo periodo. Dall’altra parte però c’è Maggiotto che infila un paio di triple incredibili e lancia i suoi sul 60-54 del 30’.



Anche nel quarto periodo si segna tantissimo. Da una parte Raschi mostra tutta la sua classe, dall’altra rispondono Luca Savelli e ancora Maggiotto (78-70). Si entra negli ultimi minuti con Montemarciano avanti di tre possessi, ma la tripla di Altavilla a -1’05” rimette tutto in discussione (84-78). Lotta e passione, con Liberti ad accendere l’ultima speranza grazie alla tripla del -3 a -25” (84-81). Si va di fallo sistematico, con Maggiotto (20 punti nel secondo tempo) a segnare il libero che porta a due i possessi di vantaggio per Montemarciano (85-81). I Titans non segnano nell’ultimo spicchio rimasto di gara, si va a gara5. Si gioca domenica al Multieventi alle 18



MONTEMARCIANO – PALL. TITANO 85-81



MONTEMARCIANO: Tagnani 9, Gigli, L. Savelli 13, F. Savelli 9, Pajola 13, Mosca 7, Pennacchioni, Papini, Maiolatesi 5, Curzi 7, Centanni, Maggiotto 22. All.: Castracani.



TITANO: Gamberini 16, Altavilla 15, Macina, Botteghi, Dini 10, Raschi 19, Fornaciari 2, Liberti 5, Grandi, Fusco 14. All.: Porcarelli.



Parziali: 15-22, 35-32, 60-54, 85-81.