Basket giovanile, doppia sconfitta per la Under 19 Angels

21:56 - 08 Giugno 2022

Nella seconda partita delle finali nazionali Under 19 di martedì, gli Angels sono stati

battuti da Pesaro per 62-82. Oggi terza partita: gli Angtels Santarcangelo sono stati travolti dal Borgomanero per 91-64. La squadra di Massimo Bernardi non è stata mai in partita. gli avversari hanno allungato già nel primo quarto sul +12. Gap che si allarga e a fine secondo quarto la partita è già scontata per Borgomanero.

Per gli Angels, complice la vittoria di Pesaro su Empoli, giovedì match spareggio per giocarsi i quarti di finale.



Angels Santarcangelo – VL Pesaro 62-82



Santarcangelo: Mulazzani 9, Carletti 5, Buzzone 10, Rossi 4, James 11, Amati 8, Nuvoli, Karpuzi ne, Bonfè 2, Mancini 4, Morandotti 9, Mari ne. All. Bernardi



Pesaro: Sgarzini 10, Mariotti 13, Stazzonelli 35, Sablich 10, Dia 10, Tombari, Campagnoli, Nicolini, Ferri, Pagnini, Grimaldi, Prenga 4. All. Luminatia





Angels - Borgomanero 64-91



ANGELS: Mulazzani 17, Carletti, Buzzone 14, Rossi 1, James 8, Amati 2, Nuvoli 3, Macaru, Bonfè, Karpuzi, Morandotti 18, Mancini 1. All. Bernardi