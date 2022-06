Volley B2 femminile, Riccione: il coach è Michele Pieraccini

Sport

| 19:35 - 08 Giugno 2022

Michele Pieraccini.

L'Asd Riccione Volley comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra femminile in serie B2 a coach Michele Piraccini.

La prima stagione della società di pallavolo della Perla Verde nella serie B2 Femminile Nazionale inizia dalla presentazione di colui che ricoprirà la carica di primo allenatore.

Piraccini, cesenate classe 1972 ed ex giocatore di pallavolo, arriva a Riccione dopo l'ultima stagione trascorsa sulla panchina della serie CF Riviera Volley. Matura esperienze in vari club delle province di Forlì-Cesena e Rimini fino alla serie B.

Nel 2014 è stato assistente allenatore di Marcello Abbondanza alle qualificazioni mondiali con la Nazionale Femminile Bulgara.

Si tratta di un allenatore cercato e voluto fortemente dalla dirigenza riccionese che in questi ultimi anni ha sempre saputo decisamente dimostrare di farsi valere.