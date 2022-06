Evade e si nasconde sotto il letto in casa della fidanzata

Cronaca

Riccione

| 18:01 - 08 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Evaso dai domiciliari, viene ritrovato a casa della fidanzata, nascosto sotto il letto nel tentativo di nascondersi ai Carabinieri. Una coppia è finita nei guai nella mattinata di martedì (7 giugno): lui, un 27enne albanese agli arresti domiciliari a Riccione, è stato arrestato per evasione; lei, una 36enne cattolichina, residente in Valconca, è stata denunciata e risulta indagata per procurata evasione e favoreggiamento personale. I Carabinieri, intervenuti all'alba di martedì (7 giugno) presso il domicilio del 27enne, per controllare la sua presenza all'interno dell'apparatamento, vi hanno trovato solo il coinquilino. Questi ha riferito che il giovane era salito a bordo dell'automobile della sua fidanzata, la 36enne. Tre ore dopo non era ancora rientrato e sono scattate così le ricerche nell'abitazione della donna, che ha negato la presenza del fidanzato, pur riconoscendo di essere andato a prenderlo per trascorrere con lui la serata nella propria abitazione. A insospettire i Carabinieri però le scarpe da uomo notate nella camera da letto, durante il colloquio con la 36enne. Non è stato difficile, per gli operatori dell'Arma, scoprire il nascondiglio del 27enne, che ora dovrà rispondere del reato di evasione. Il giovane è difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù.