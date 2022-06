Distrugge un nido di rondine, riminese a processo

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 08 Giugno 2022

Nido di pulcini di rondine.



Un commerciante riminese è a processo con l'accusa di danneggiamento, per aver distrutto un nido di rondini, fatti risalenti all'agosto 2020. La prossima udienza si terrà l'11 gennaio 2023: l'uomo si è infatti opposto, attraverso il suo legale Massimiliano Cucchi, al decreto penale di condanna. Titolare di un'attività commerciale, l'imputato aveva notato il nido costruito dalle rondini sulla telecamera di sorveglianza, nel porticato dello stabile in cui si trova il suo negozio, e che gli escrementi prodotti imbrattavano la lente. A quel punto decise di intervenire per pulire la telecamera: tuttavia per l'accusa in realtà entrò in azione per danneggiare il nido ed è proprio su questo che il processo dovrà fare luce. I pulcini di rondine volarono via per poi fare ritorno al nido nelle ore successive. Ciò che era accaduto fu segnalato all'Enpa, che allertò i Carabinieri Forestali, intervenuti per un sopralluogo al quale fece seguito l'apertura delle indagini.