Rimini aderisce a iniziativa Anci per ridurre uso di plastica e prodotti monouso

| 16:16 - 08 Giugno 2022

Si aggiunge un altro tassello all’insieme di azioni assunte dal Comune di Rimini per ridurre l’uso della plastica e dei prodotti monouso.



Si tratta della recente adesione al manifesto #moNOuso dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani approvata dalla giunta comunale negli scorsi giorni per ribadire l’intenzione da parte dell’amministrazione locale nel promuovere politiche sostenibili e contro il consumo dei materiali ‘usa e getta’, attraverso un impegno generale volto alla rimozione di tutte quelle barriere - tecniche, economiche e culturali - che ostacolano la transizione dal monouso al riutilizzabile.



I CINQUE PRINCIPI Il problema non è la plastica, ma il monouso. Sostituire prodotti monouso con altri prodotti monouso, seppur a minor impatto ambientale, non è una soluzione coerente con la necessità di ridurre drasticamente il consumo di risorse naturali e, soprattutto, con l’entità e i tempi dei cambiamenti necessari per “ricondurre lo sviluppo sui binari della sostenibilità”.



La differenziata non basta: migliorare i processi produttivi, la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti sono condizioni necessarie ma non sufficienti per contrastare efficacemente la crisi ecologica in atto.



Accompagnare la prevenzione: è necessario stimolare, facilitare e accompagnare persone e imprese a modificare comportamenti e modelli imprenditoriali in linea con una precisa gerarchia che vede al primo posto la prevenzione (non produrre rifiuti).



Favorire il riuso: è necessario consolidare e favorire i modelli del riuso in ogni contesto, ferme restando le esigenze di igiene e sicurezza.



Testimoniare il cambiamento: superare la cultura e la prassi dell’usa e getta negli stili di consumo e nell’offerta di prodotti e servizi si può e si deve fare. Testimoniare il cambiamento comunicando le azioni - piccole e grandi - messe in campo dalla pubblica amministrazione contribuisce al coinvolgimento degli attori sociali ed economici.