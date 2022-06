"Abusò l'ex compagna". Ma aveva inventato tutto

Cronaca

Rimini

| 17:32 - 08 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Un 37enne di nazionalità straniera, residente a Rimini, rischiava una pesante condanna per violenza sessuale, atti persecutori e riduzione in schiavitù, dopo la denuncia della sua ex, una 27enne dell'Est Europa. Ieri (martedì 7 giugno) è arrivata però la richiesta di archiviazione della Procura, accolta dal gip, perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così un lungo e doloroso capitolo della vita dell'uomo, iniziato dopo la denuncia della ex, presentata il 17 febbraio del 2021.



I due si erano conosciuti a Rimini nel 2020 e avevano iniziato una relazione, all'interno della quale lei rimase incinta. A fine 2020 lei era tornata nel suo Paese d'origine (era solita trascorrervi dei periodi), ma nel 2021 i due avevano continuato ad avere contatti attraverso videochiamate e chat, prima che tutto si interrompesse, nel settembre dello stesso anno, in modo brusco. Il 37enne non ebbe più notizie della ragazza, fino al giorno in cui gli fu notificata la denuncia, risalente al febbraio 2021, un periodo in cui i contatti tra i due, a distanza, erano appunto ancora frequenti. Lei, intanto, si era trasferita in Puglia per vivere con il nuovo compagno.



La donna aveva denunciato di essere rimasta incinta a seguito di violenza sessuale e di essere stata costretta a lavorare in un nightclub, da qui l'ipotesi di reato di riduzione in schiavitù. Ma il legale dell'uomo, Davide Grassi, ha prodotto in udienza le chat della coppia e le foto che lei gli inviava, anche della bambina neonata. Inoltre la Procura ha messo agli atti un episodio avvenuto all'areoporto di Bologna: la donna, di rientro in Italia, aveva avuto problemi alla frontiera e in quell'occasione aveva chiesto aiuto all'uomo.



Ma secondo quanto riferito dalla 27enne in denuncia, già in quel periodo erano iniziati i maltrattamenti. Il quadro accusatorio fornito dalla ragazza è stato ritenuto debole dalla stessa procura, che ha deciso così di richiedere l'archiviazione di ogni accusa a carico dell'imputato.