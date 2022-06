Scontro all’incrocio: auto contro vespa. Grave un 30enne

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 15:45 - 08 Giugno 2022

Un ragazzo di circa 30 anni è stato ricoverato oggi pomeriggio (mercoledì 8 giugno) all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel comune di San Giovanni in Marignano. Il giovane viaggiava a bordo di una Vespa e si è scontrato con una Volkswagen Golf nera, all'incrocio tra le vie Santa Maria e Cassandro, in un punto in cui già in passato si erano verificati incidenti stradali. Il personale del 118, intervenuto sul posto assieme al personale della polizia municipale, ha disposto il ricovero in codice di massima gravità, allertando l'eliambulanza.