Verucchio lancia servizio di informazione su Whatsapp

Attualità

Verucchio

| 15:25 - 08 Giugno 2022

Foto di repertorio.



L’amministrazione comunale di Veruccio lancia un nuovo canale informativo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp. “WhatsApp Verucchio”, questo il nome della lista broadcast creata per fornire ai cittadini gli aggiornamenti su scadenze, eventi, bandi, viabilità, situazioni di emergenza e altre informazioni utili alla collettività.



Per iscriversi al servizio, occorre salvare nella propria rubrica telefonica il numero 334/9186428 e inviare un messaggio scrivendo nome, cognome e “Iscrivimi”. Allo stesso modo, per cancellarsi dal servizio basterà inviare il messaggio “Cancellami”.



Il canale WhatsApp non è invece attivo per richieste di informazioni o segnalazioni, che possono essere caricate direttamente sul sito Internet del Comune di Verucchio nella sezione Servizi Online al link https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi-online/segnalazioni-e-reclami e vengono ricevute e smistate agli uffici competenti dall’Urp. Il nuovo servizio si aggiunge ai numerosi canali informativi: appunto il sito internet www.comune.verucchio.rn.it, la pagina Facebook e il profilo Instagram, ma è una modalità più immediata e sempre a portata di mano.



“Questi due anni di pandemia ci hanno tolto il contatto diretto con la gente, la socialità: con questa nuova modalità intendiamo quindi raggiungere le persone per informarle o ricordare loro scadenze, eventi o adempimenti in tempo reale per una Verucchio sempre più smart. E’ un ulteriore strumento con cui cercare di avvicinare il municipio alla comunità e viceversa” commenta la sindaca Stefania Sabba.