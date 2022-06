L’Essenza di Riccione, nuovo profumo ideato dalla boutique Fior di Loto

Attualità

| 14:50 - 08 Giugno 2022

Paula Andruccioli, Alessandra Battarra e Giovanna Andruccioli.

Per i 100 anni dalla nascita della Perla Verde, la rinomata boutique Fior di Loto ha lanciato un profumatore d’ambiente: “L’essenza di Riccione”. Una dedica alla città e alle atmosfere che evoca, ai riccionesi e ai turisti Alessandra Battarra, assessore alla scuola e ai servizi educativi del Comune, ha fatto visita ieri, martedì 7 giugno, a Fior di Loto per scoprire il nuovo prodotto e portare i ringraziamenti dell’amministrazione locale a Giovanna, titolare del negozio, e alla figlia Paula, ideatrice insieme alla madre dell’Essenza di Riccione.



Il profumatore gode, infatti, del patrocinio del Comune di Riccione nell’ambito delle attività e dei progetti di festeggiamento di “100 Riccione 1922 – 2022. Incontro al domani”.



L‘Essenza, grazie alle sue note di bergamotto e mandarino, ai sentori freschi di acqua di mare, alle note avvolgenti e confortanti dei legni della macchia mediterranea, è un profumo che sa di vacanza, che sa “mettere il buonumore”.



In un’elegante confezione con i colori del mare e della sabbia l’essenza porterà l’energia della città nelle case e negli uffici di tutti coloro che vorranno portarsi a casa un pezzetto di Riccione.