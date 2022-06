Calcio D, mister Taccola saluta la Fya Riccione: 'Il progetto di un anno fa non c'è più'

Sport

Riccione

| 14:24 - 08 Giugno 2022

Al centro il tecnico Mirko Taccola il giorno della presentazione.









Le strade di Fya Riccione e mister Mirko Taccola si dividono. Con un post sulla sua pagina facebook il tecnico saluta la città dicebndo chiaro e tondo di non condividere il progetto del club, neopromoso in serie D. La decisione dopo il colloquio avuto con il patron Byron Peasland. La decisione era nella'ria, ma ora è ufficiale.



“Grazie Ricione. Insieme abbiamo scritto pagine importanti, incancellabili, che conserverò con cura nello scrigno dei ricordi più belli. Grazie di avermi fatto sentire a casa, un'accoglienza fatta di cose semplici, amichevoli, coinvolgenti, sincere, frutto di una cultura che sa renderti parte di un qualcosa di grande – è il pensiero di mister Taccola - . Oggi ti saluto con l'amarezza di non poter concludere un percorso, cominciato circa un anno fa, che guardava alla crescita, personale e generale, senza porsi limiti, una visione che all'epoca mi aveva conquistato. Oggi quella visione è già storia, non c'è più, offuscata da una demotivazione latente dalla quale non ho intenzione di farmi contagiare. Riccione, ti stringo la mano e ti saluto. Non ti dico addio ma arrivederci, perché c'è un lavoro da concludere, promesse da mantenere, altre gioie da regalare e ancora tanto altro...”.



Taccola aggiunge: “Ho fatto il mio dovere, abbiamo raggiunto il traguardo della promozione, avevo voglia di continuare ma non ci sono assolutamente le condizioni. Non ho avuto contatti con nessun altro club, sono tra i disoccupati. Aspetterò la chiamata giusta e se non arriverà, aspetterò il treno giusto”. In bocca al lupo, mister.