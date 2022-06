Corso RLS: la gestione delle relazioni con i lavoratori in riferimento ai temi della sicurezza

Attualità

Novafeltria

| 14:22 - 08 Giugno 2022

Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede al comma 10 dell’articolo 37 una specifica formazione. Si tratta, appunto, del corso RLS, che consente a tale figura professionale di ottenere le competenze che occorrono per la gestione delle relazioni con i lavoratori in riferimento ai temi della sicurezza e della salute sul lavoro. Entrando più nel dettaglio, il testo unico per la sicurezza segnala che in tutti i luoghi di lavoro deve essere presente non meno di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Quanti RLS ci devono essere?

Come funziona il corso RLS

L’obbligo di aggiornamento periodico

A chi rivolgersi per i corsi di formazione e aggiornamento

Il numero minimo di persone chiamate a rivestire la funzione di rappresentante cambia in base alle dimensioni dell'azienda, anche se le parti datoriali hanno comunque l'opportunità di aumentare la soglia minima prevista; lo stesso vale per le parti sindacali. Per legge, nelleci deve essere un rappresentante; nelle aziende con un numero di lavoratori compreso fra 201 e 1000 lavoratori ci devono essere tre rappresentanti; nelleci devono essere sei rappresentanti. Una distinzione molto importante è quella relativa alla figura che deve eleggere o designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale figura per le aziende fino a 15 lavoratori di solito viene designato dai lavoratori stessi; per le aziende con più di 15 lavoratori, invece, l'elezione da parte dei lavoratori avviene in funzione delleIl testo unico per la sicurezza, come si è detto, presuppone uno specifico corso di formazione che deve durare non meno di 32 ore ed essere seguito da una. Tale corso serve a mettere a disposizione della figura che dovrà rivestire la funzione di rappresentante tutte le competenze pratiche e tecniche di cui ha bisogno. Grazie a questa formazione, ilviene messo nelle condizioni di poter conseguire specifici obiettivi: per esempio l'acquisizione di competenze tecniche appropriate relative alle più importanti tecniche di prevenzione e di controllo dei rischi lavorativi, ma anche specifiche conoscenze dei rischi lavorativi che caratterizzano il settore in cui la pressione viene esercitata e la conoscenza dei principi giuridici relativi alla sicurezza e allaVale la pena di mettere in evidenza, poi, che sussiste undella formazione, le cui modalità vengono disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale. L' aggiornamento rls deve durare almeno 4 ore all'anno nel caso delle aziende che hanno un numero di dipendenti compreso fra 15 e 50; nel caso delle aziende con più di 50 dipendenti, invece, l'aggiornamento deve durare non meno di 8 ore all'anno.