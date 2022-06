Rimini, altri 300.000 euro per le imprese alle prese con la crisi post Covid

Attualità

Rimini

| 14:16 - 08 Giugno 2022

Piazza Cavour di Rimini.



Trecentomila euro a sostegno delle imprese che più hanno subìto il contraccolpo della crisi pandemica. È l’ulteriore investimento che il Comune di Rimini mette in campo, "con l’obiettivo di dare un supporto al tessuto economico locale in questa fase di ripartenza a seguito dell’emergenza pandemica", spiegano da palazzo Garampi.



La misura, approvata ieri (martedì 7 giugno) dalla giunta comunale, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a quelle imprese che nel 2020 oppure nel 2021 hanno subìto un calo di fatturato rispetto al 2019 di almeno il 20% e non abbiano già ricevuto ristori Covid-19 in misura superiore a 5.000 euro.



L’intervento è rivolto a tutti i settori (ad eccezione di quello bancario e assicurativo), per imprese con sede nel Comune di Rimini. La misura prevede un contributo compreso tra 5mila e 3 mila euro per ciascuna impresa beneficiaria, che varierà sulla base del numero delle domande che saranno presentate.



Nell’eventualità che i 300mila euro del fondo non riescano a coprire tutte le domande ammissibili, sarà definita una graduatoria che andrà a privilegiare le imprese che non hanno ancora ricevuto alcun ristoro legato al Covid e quelle che hanno registrato la maggiore percentuale di calo di fatturato, seguendo quindi un ordinamento decrescente.



L’amministrazione sta già valutando, in un successivo momento, di destinare al fondo ulteriori risorse con l’obiettivo di massimizzare il numero di beneficiari e per incrementare il valore degli aiuti per ogni impresa, fino al tasso massimo di 5mila euro.



“Il sostegno alle imprese è una delle priorità dell’azione amministrativa del mandato – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Con questa misura interveniamo in maniera diretta dando un contributo importante alle imprese che hanno avuto ripercussioni dalla pandemia e che oggi si stanno attrezzando alla ripartenza nel bel mezzo di una crisi internazionale, tra guerra e rincari dei costi dell’energia e delle materie prime. Si tratta di una leva, che si aggiunge alle altre misure già introdotte e che introdurremo: un pacchetto di azioni composito, che tiene conto delle mutazioni del contesto generale, con lo scopo di essere al fianco in maniera concreta alle piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del nostro tessuto economico”.



“Introduciamo un aiuto importante, soprattutto per le imprese che fino ad oggi hanno ricevuto meno ristori - spiega l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – Il tetto del 20% per essere ammessi a contributo ci consente di ampliare il campo, comprendendo anche quelle attività escluse dagli incentivi statali e regionali erogati con il parametro del fatturato, che fissavano la soglia minima al 30%. In una fase delicata come quella attuale, riteniamo che ogni intervento possa essere rilevante. Stiamo inoltre lavorando a nuovi meccanismi per accompagnare e favorire lo sviluppo del tessuto economico cittadino, attraverso ulteriori stanziamenti di risorse e nuovi strumenti su cui ci confronteremo nei prossimi giorni con le categorie”.