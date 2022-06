Attualità

San Mauro Pascoli

| 12:08 - 08 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Per consentire il passaggio della prima tappa del Giro d'Italia under 23 di ciclismo da Gradara ad Argenta, che si svolgerà sabato 11 giugno, sarà necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara/Ancona, dalle 12:00 alle 15:00 di sabato 11 giugno e comunque, fino al termine del Giro.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Rimini nord.