Anche il Lettimi di Rimini alla rassegna Italy Sounds Classic di Bologna

| 11:55 - 08 Giugno 2022

Ingresso del liceo Lettimi.

Il Volvo Congress Center di Bologna è pronto per ospitare la grande festa della musica classica: giovedì 9 giugno risuonerà la prima nota di Italy Sounds Classic, la rassegna dedicata ai Conservatori e agli Istituti superiori di studi musicali dell’Emilia-Romagna. Fino a sabato 11 giugno le splendide sale di Piazza Costituzione ospiteranno concerti, convegni, workshop, speed dating e incontri rivolti ai giovani musicisti, ai professionisti del mondo della musica classica e in generale a tutti gli appassionati. È una grande opportunità per i giovani studenti, che possono parlare del proprio futuro professionale con maestri ed esperti; per i docenti, che hanno un’occasione unica per confrontarsi sul futuro della didattica musicale; per tutti gli appassionati che possono entrare liberamente ad ascoltare della buona musica. Tra le scuole presenti anche l’Istituto superiore di studi musicali “Giovanni Lettimi” di Rimini (concerto alle 15 dell’11 giugno).



L’obiettivo della manifestazione è di avvicinare i giovani alla musica classica e offrire confronto, aggiornamento e opportunità a chi ha già intrapreso questi studi, per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro, individuare e sviluppare le competenze chiave e la formazione più idonea a un settore così esclusivo e competitivo. Italy Sounds Classic è anche un’occasione prestigiosa per promuovere le realtà musicali italiane che hanno radici profonde nella storia e che, grazie alle numerose eccellenze territoriali, rivestono un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. La manifestazione è aperta anche al pubblico.









Alla rassegna si potrà ascoltare anche la musica classica contemporanea, un linguaggio ancora più vicino ai giovani musicisti, con le esibizioni accompagnate da informazioni sulla storia e l’opera dei compositori.