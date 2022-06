Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:42 - 08 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Aveva parcheggiato in curva e l'auto gli era stata rimossa, 20enne si inalbera e spacca beni pubblici. L'episodio è successo qualche sera fa a Bellaria in zona Cagnona. Il giovane, residente in provincia di Forlì Cesena, non trovando l'auto rimossa per il parcheggio non lecito, aveva perso la testa. Aveva danneggiato una centralina dell'Enel, un impianto di irrigazione pubblica e verde urbano. Il giovane, raggiunto dalla Polizia Municipale di Bellaria, è stato denunciato per danneggiamento.