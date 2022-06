Meteo: in arrivo rovesci e temporali, raffiche di vento forti in costa

Attualità

Rimini

12:56 - 08 Giugno 2022





Impulso instabile tra mercoledì notte e la prima parte di giovedì con rovesci e temporali sul riminese (vige allerta gialla per temporali). Temperature fresche e ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 8/06/2022 ore 12:45



Giovedì 9 giugno 2022



Avvisi: allerta gialla per temporali.

Stato del cielo: molto nuvoloso.

Precipitazioni: a carattere di rovescio già nel corso della nottata. Al mattino, specie nella seconda parte di mattinata, rovesci e temporali in ingresso dal mare: meno coinvolto l’entroterra. Nel pomeriggio precipitazioni a carattere di rovescio in moto dalla costa verso l’interno: serata perlopiù stabile, con residui piovaschi.

Temperature: minime comprese tra +13°C e +17°C, massime comprese tra +16°C e +20°C.

Venti: moderati da Nord/Nord-Ovest, con raffiche sostenute lungo la fascia costiera.

Mare: mosso o molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Venerdì 10 giugno 2022



Stato del cielo: nuvoloso al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera con progressive schiarite.

Precipitazioni: assenti, salvo per residui piovaschi nel corso della notte.

Temperature: minime comprese fra +13°C e +17°C, massime comprese fra +22°C e +25°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione a Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 11 giugno 2022



Stato del cielo: sereno, con innocui addensamenti sui rilievi tra tardo mattino e primo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +13°C e +16°C, massime comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 12 giugno 2022



Stato del cielo: sereno al mattino e nel pomeriggio, parzialmente velato in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +17°C, massime comprese tra +23°C e +27°C con locali picchi di +28°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: anche la nuova settimana si aprirà all’insegna di una fase meteorologica stabile, pur con lieve aumento della nuvolosità e possibili rovesci pomeridiani a partire da martedì 14 giugno. Temperature massime in aumento con valori fin sui +31°C/+32°C su pianura e collina: minime non oltre i 20 gradi.



