Covid Rimini: il report comune per comune. Deciso calo dei casi a Misano e Bellaria

Rimini

| 16:42 - 08 Giugno 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 30 maggio - 5 giugno 2022.



Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno, contagi da Sars-CoV-2 in leggero calo in Provincia di Rimini, da 663 a 603 (-60). Giù anche i casi attivi, da 868 a 755 (-113). Nessun nuovo positivo a Gemmano, Maiolo e Casteldelci, che rimane l'unico comune Covid Free, senza casi attivi.



Nel nostro territorio non ci sono focolai e scende a 37 (-1) il numero di operatori sanitari sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale (tre i dirigenti sospesi, numero rimasto invariato).



NUOVI CASI



Rimini 288

Santarcangelo di Romagna 63

Riccione 47

Verucchio 24

San Giovanni in Marignano 22

Morciano 21

Misano Adriatico 20

Novafeltria 18

Montescudo Monte Colombo 16

Cattolica 15

Bellaria 12

San Clemente 10

Coriano 9

Pennabilli 6

Sant'Agata Feltria 6

Montegridolfo 5

Poggio Torriana 5

San Leo 5

Saludecio 5

Montefiore Conca 3

Talamello 2

Mondaino 1



CASI ATTIVI



Rimini 365

Santarcangelo di Romagna 71

Riccione 58

Verucchio 30

Morciano 28

San Giovanni in Marignano 26

Novafeltria 24

Cattolica 22

Misano 22

Montescudo Monte Colombo 22

Bellaria 16

Coriano 12

San Clemente 11

Sant'Agata Feltria 9

Montefiore Conca 6

Pennabilli 6

Saludecio 6

Poggio Torriana 5

Montegridolfo 5

San Leo 5

Talamello 3

Gemmano 1

Maiolo 1

Mondaino 1