Covid Rimini: positivi in leggera crescita, due decessi

Attualità

Rimini

| 16:10 - 08 Giugno 2022

Bollettino Covid 8 giugno 2022.



A Rimini si registrano 144 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 e due nuovi decessi, un 64enne e un 87enne. Per ciò che concerne le nuove positività, è il dato più alto dal 20 maggio, quando furono 158. Rimangono due i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



In regione i nuovi casi sono 2117, i decessi 9 più altri due pazienti ricoverati, ma residenti fuori regione. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 25 (-5), a fronte di 6 dimissioni e un nuovo ingresso nel reparto. Calano di cinque unità anche i ricoveri nei reparti Covid (totale 671).